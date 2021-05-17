Українська група "Go_A" різко злетіла в турнірній таблиці "Євробачення"

Після других репетицій на арені "Ахой" в Роттердамі букмекери, які раніше ставили Україну на дев'яте місце, різко змінили свої прогнози.

За найсвіжішими даними шанси Go_A на перемогу різко злетіли. Група увійшла до п'ятірки лідерів і тепер посідає четверту сходинку. Головними конкурентами українців є представники з Мальти, Кіпру та Литви, інформують Факти.

А так виглядає десятка лідерів:

- Співачка Destiny - «Je Me Casse» (Мальта)

- Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo» (Кіпр)

- Група Roop - «Discoteque» (Литва);

- Go_A з піснею «SHUM» (Україна)

- Співачка Manizha - «Russian Woman» (Росія);

- Співак Tusse з піснею «Voices» (Швеція);

- Співачка Albina - «Tick-Tock» (Хорватія)

- TIX з піснею «Fallen Angel» (Норвегія)

- Співачка ROXEN - «Amnesia» (Румунія);

- Eden Alene з піснею «Set Me Free» (Ізраїль).

Нагадаємо, в Роттердамі відбулася офіційна церемонія відкриття "Євробачення". Go_A здивувала стильними образами на червоному хіднику.

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