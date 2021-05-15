Россия может организовать побег Медведчука, его нужно взять под стражу, - Бутусов

Юрий Бутусов считает, что Россия может организовать побег или эвакуацию нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Последнего украинские правоохранители подозревают в госизмене и покушении на разграбление ресурсов.

На своей странице в Facebook журналист отметил, что политик должен содержаться под стражей, а не под домашним арестом. По его мнению, Медведчука следует использовать для обмена.

"После угроз Путина недопустимо содержать Медведчука под домашним арестом. Россия сделает все возможное для его спасения. Не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковича. Медведчук должен содержаться под стражей", - написал Бутусов.

По словам журналиста, заявление российского президента о том, что "Украину превращают в анти-Россию" является угрозой в связи с уголовным делом, где выдвинуты прямые подозрения против Медведчука и его партнера Тараса Козака.

"Нужно использовать Медведчука как обменный фонд - для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина истязают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны", - подытожил Бутусов.