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В Киеве конфликт между двумя компаниями закончился дракой со смертью одного из участников

  11   0 15.05.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
В Киеве конфликт между двумя компаниями закончился дракой со смертью одного из участников

В Киеве произошла драка на Радужном массиве между двумя отдыхавшими компаниями. После нее одного из участников госпитализировали с тяжелыми травмами, но он скончался. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации с улицы Радужной 47-летнего мужчины с телесными повреждениями. Пострадавшего с травмами головы и внутренних органов доставили в медучреждение для оказания помощи. Однако от полученных травм он скончался.

В ходе проверки полиция выяснила, что мужчина отдыхал с компанией на озере в Радужном массиве. В какой-то момент у них вспыхнула ссора с находившейся рядом группой отдыхающих, которая переросла в драку. Во время нее один из ее участников свалил его на землю и несколько раз ударил.

Задержанному, жителю столицы 1998 года рождения, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего). Судом избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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