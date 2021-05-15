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В Минздраве рассказали о вакцинации педагогов

  32   0 15.05.2021, 19:07 | Новости, Общество
В Минздраве рассказали о вакцинации педагогов

Вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина закрывать образовательные учреждения не планируется. Прививки учителям начнут делать мобильные бригады с 24 мая.

Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 15 мая.

"Почему сейчас мы хотим их (работников образовательной сферы - ред.) вакцинировать? Потому что через месяц у них начнется сезон отпусков и дальше уже сентябрь. Поэтому мы их приоритетно провакцинируем и подготовимся к осенне-зимнему периоду", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что в случае введения жестких карантинных ограничений в следующем учебном году, к организации обучения планируется подходить иначе - образовательные учреждения не будут закрывать. "Онлайн-образование не заменит оффлайн-образование. Мы хотим, чтобы они работали даже в условиях жесткого карантина", - добавил он.

"Педагогов - всех, работающих в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, вузах, профтехучилищах - начнут вакцинировать с 24 мая. Их будут вакцинировать мобильные бригады", - уточнил Ляшко.

По его словам, работники образования должны записываться на прививку от коронавируса у руководителей своих заведений. "Далее те подают списки готовых вакцинироваться или в местные управления образования, если речь идет о школы, детсады или учреждения внешкольного образования. Если речь идет о профессионально-технические училища - руководители передают списки в ОГА, списки от вузов - в МОН", - отметил главный санитарный врач.

По его данным, на 15 мая уже провакцинировано 60 163 педагога. "Это либо люди из старших возрастных категорий, или участники ВНО. Часть педагогов уже провакцинировали препаратом Coronavac - это те, кто участвует в проведении и организации ВНО", - сказал Ляшко.

rbc.ua

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