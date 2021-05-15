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Украина ожидает, что в Евросоюзе вскоре пересмотрят политику соседства, - Стефанишина

  10   0 15.05.2021, 13:31 | Новости, Политика
Украина ожидает, что в Евросоюзе вскоре пересмотрят политику соседства, - Стефанишина

Украина ожидает, что Европейский союз вскоре пересмотрит политику соседства. Этот пересмотр должен касаться всех стран восточной Европы.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума.

Стефанишина убеждена, что страны ЕС понимают необходимость новой политики соседства. Такой шаг мог бы создать новые форматы и возможности для стран, стремящихся к вступлению или более тесной интеграции.

"Но усталость от расширения действительно есть... Речь идет о том, что страна с более чем 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", - сказала она.

По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает, что в 2022 году Европейский союз начнет пересмотр политики соседства.

"Что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва переберет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - сказала вице-премьер-министр.

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