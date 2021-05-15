Скрипник продолжит работать в Заре

Украинский тренер не собирается уходить из клуба.

Генеральный директор Зари Станислав Оганов высказался о том, что Виктор Скрипник может покинуть клуб в летнее межсезонье.

По словам функционера, украинский специалист не собирается менять клуб.

"В СМИ было много информации о том, кто нас покидает. В частности, обсуждался переход главного тренера команды Виктора Скрипника в другой клуб. Еще раз повторю: у него контракт с нами до 1 июля 2022 года, никуда уходить он не собирается".

Оганов сообщил, что получил список футболистов, которых необходимо купить летом.

"Скрипник подготовил список игроков, которых хотел бы видеть в нашей команде. Мы пришли к единому решению работать над этим и вести переговоры с указанными футболистами. Процесс этот не останавливается. И в ближайшее время, думаю, озвучим фамилии футболистов, которые придут к нам в клуб", - отметил Оганов.

Напомним, Заря в турнирной таблице УПЛ заняла третье место по итогам сезона и пробилась в групповой этап Лиги Европы. В финале Кубка Украины луганский клуб минимально уступил Динамо.

zarya-lugansk.com

Фото Footballua.tv