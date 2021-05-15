В Израиль для переговоров прибыл посланник США

Хади Амр встретится с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН в надежде договориться о прекращении огня.

В Тель-Авив для переговоров по прекращению боевых действий между Сектором Газа и Израилем прибыл посланник США Хади Амр. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает ВВС.

Отмечается, что американский посланник примет участие в переговорах с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН в надежде договориться о прекращении огня.

Посольство США в Израиле заявило, что цель его поездки заключается в том, чтобы способствовать прекращению вооруженных столкновений между Израилем и палестинскими радикальными группировками.