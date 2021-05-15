Зеленський анонсував "велике переселення народів" із резиденцій в Конча-Заспі й Пущі-Водиці

Після проведення аудиту резиденцій на 400 гектарах заповідних земель у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, за словами президента, "буде розпочато велике переселення цих народів".

Президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Про це він заявив у своєму зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, інформує UAINFO.org.

"Сьогодні ми торкнулися важливого питання - це державні землі та будинки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, а також особи, у користуванні яких вони перебувають. Загалом мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач. Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді - легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича - Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - сказав президент.

За його словами, низка людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати.

"Сьогодні мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів", - підкреслив глава держави.