Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:15

Зеленський анонсував "велике переселення народів" із резиденцій в Конча-Заспі й Пущі-Водиці

23:14

Мехико тонет: земля проседает под ним со скоростью до полуметра в год

22:07

Верховная Рада получила представление об отставке Степанова

21:10

До 25 грн: коли киянам чекати на скандальне підвищення цін на проїзд

20:01

Ровно 73 года назад, 14 мая 1948 года Израиль стал независимым государством – Бутусов

19:01

Аргументация прокуратуры во время суда над Медведчуком у юристов вызывала... истерический смех, паралич и непроизвольное матоизвержение – Сазонов

18:08

Названа дата выхода спецвыпуска "Друзей"

17:00

Кочетков: Земля уходит из-под ног. Пока страна обсуждает цирк с Медведчуком, ее опять готовятся крупно кинуть

16:02

У Твіттері почалася травля акторки Ґал Ґадот через те, що вона підтримала Ізраїль

14:58

Береза: История с подозрением Медведчуку – классный сюжет для сериала. А его финал мы увидим ближе к президентским выборам

14:02

Заразність COVID-19. Комаровський розповів про принципово нове ставлення до оцінки шляхів поширення коронавірусної інфекції

13:00

Может ли растительное молоко заменить коровье?

12:10

Казарин: Кремль пытается лишить крымских татар внутригрупповой сплоченности, которая помогла им пережить Советский Союз

11:05

Коштовності прийомної дочки Наполеона продано за 1,67 мільйона доларів. ФОТО

10:05

Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти – дослідження

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Зеленський анонсував "велике переселення народів" із резиденцій в Конча-Заспі й Пущі-Водиці

  34   0 15.05.2021, 00:15 | Новости, Политика
Зеленський анонсував "велике переселення народів" із резиденцій в Конча-Заспі й Пущі-Водиці

Після проведення аудиту резиденцій на 400 гектарах заповідних земель у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, за словами президента, "буде розпочато велике переселення цих народів".

Президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Про це він заявив у своєму зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, інформує UAINFO.org.

"Сьогодні ми торкнулися важливого питання - це державні землі та будинки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, а також особи, у користуванні яких вони перебувають. Загалом мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач. Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді - легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича - Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - сказав президент.

За його словами, низка людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати.

"Сьогодні мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів", - підкреслив глава держави.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (386)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]