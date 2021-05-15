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Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе

  13   0 15.05.2021, 08:09 | Новости, Мир
Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе

Китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете.

Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Xinhua.

Космический корабль Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был запущен с космодрома Вэньчан на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

"Это был первый шаг в китайском планетарном исследовании космоса", - говорится в сообщении.

Tianwen-1 приземлился на территории обширной равнины, известной как Utopia Planitia, "впервые оставив китайский след на Марсе".

Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район.

Марсоход будет изучать поверхность почвы и атмосферу планеты, а также искать признаки древней жизни, включая любые подземные воды и лед, с помощью георадара.

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