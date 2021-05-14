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Мехико тонет: земля проседает под ним со скоростью до полуметра в год

  7   0 14.05.2021, 23:14 | Новости, Мир
Мехико тонет: земля проседает под ним со скоростью до полуметра в год

Причина – неумеренная выкачка подземных вод, являющихся основным источником водоснабжения крупнейшего города Северной Америки.

Об этом пишет The Daily Mail, информирует UAINFO.org.

Новый отчет Американского Геофизического союза, опубликованный в журнале JGR Solid Earth, раскрывает причины стремительного проседания и разрушения почвы в Мехико и дает неутешительный прогноз. В отчете указывается, различные районы города, включая исторический центр, в настоящее время опускаются со скоростью 40-50 см ежегодно. Причина – длившаяся веками и постоянно возраставшая откачка воды из водоносного горизонта, расположенного прямо под 21-миллионным городом.

Впервые эксперты заметили проседание в 1900 году, когда его скорость составляла около девяти сантиметров в год. Однако бурение новых скважин не прекращалось до конца 1950-х годов, когда Мехико стал проседать за год уже на 30 см.

Ученые из США и Мексики проанализировали данные за более чем столетний период, в том числе более свежую информацию от GPS и интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR).  Согласно их выводам, уровень оседания в городе Мексика больше не зависит даже от того, сколько воды удаляется из земли.

«Вместо этого он отражает устойчивое уплотнение дна древнего озера, на котором был построен город», — сообщает Американский геофизический союз . Согласно отчету, слои глины под Мехико сжаты на 17%, и проседание «почти полностью необратимо».

 

Если уровень воды не будет повышен, ожидается, что слои глины на дне озера сожмутся еще больше, до 30%. Это заставит Мехико погрузиться почти на 30 метров в следующие 150 лет.

Но даже если уровень воды поднимется, говорится в отчете, «нет никакой надежды на восстановление большей части утраченной высоты и утраченной емкости водоема».

Тем не менее, даже фиксация нынешнего положения была бы лучшим выходом, чем продолжение проседания. Некоторые эксперты предполагают, что хорошим решением проблемы водоснабжения города может стать сбор дождевой воды.

 

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