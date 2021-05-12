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"Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму

  8   0 12.05.2021, 00:18 | Новости, Политика
"Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму

Отримати будь-яку інформацію, а також приєднатися до ініціативної групи з організації всенародного опитування можна за номером безкоштовної всеукраїнської гарячої телефонної лінії 0 800 30 2019, яку запустила команда «Батьківщини».

Про це йдеться в статті офіційної сторінки "Батькивщини", інформує UAINFO.org.

«Батьківщина» завжди послідовно виступала за те, що земля має належати тому, хто на ній живе та працює. Ми були єдиною політичною силою, що не дала жодного голосу за закони, які дозволяють розпродаж наших чорноземів, лісів та річок іноземним корпораціям та банкам», – наголосила Юлія Тимошенко у своєму дописі на Фейсбук-сторінці.

Всі проведені соціологічні опитування підтверджують, що понад 70% громадян проти розпродажу землі. Саме тому, як повідомила лідер «Батьківщини», команда допомагатиме українцям зупинити злочинну авантюру президента.

«Референдум – це не просто шанс відстояти нашу землю. Це шанс захистити наше майбутнє та зберегти нашу країну! Приєднуйтесь!» – закликала Юлія Тимошенко.

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