У Дніпрі кисневозалежний пацієнт з коронавірусом втік з відділення

У Дніпрі кисневозалежний пацієнт з коронавірусом втік з COVID-відділення лікарні ім. Мечникова.

Про це розповів головний лікар межустанови Сергій Риженко, пише Інформатор, інформує UAINFO.org.

За його словами, інцидент стався 9 травня. близько 3 ночі 41-річний пацієнт скинув кисневу маску, тумбочкою розбив вікно на першому поверсі і втік з відділення.

Через годину його знайшли і вмовили повернутися.

"Люди дуже важко переносять цю хворобу. Ми бачимо, що в ковідному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень. Ось такі психози проходять при лікуванні ковідних пацієнтів. На жаль, коронавірусна інфекція "підпалює" мозок", - пояснив медик.

Він додав, що пацієнт продовжує лікування, його стан стабілізується.