США готовы усиливать партнерство с Украиной в сфере безопасности – Госдеп

Соединенные Штаты Америки подтвердили готовность усиливать партнерство с Украиной в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявила заместитель спикера Государственного департамента США Джалин Портер на брифинге, сказано на сайте ведомства. Кроме того, она добавила, что США продолжат поддерживать Украину для достижения ее евроатлантических устремлений.

"В Киеве госсекретарь подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - заявила Портер.

Она добавила, что США вместе с международными партнерами продолжают призывать чиновников Украины усилить корпоративное управление, чтобы госпредприятия Украины работали как прозрачные и подотчетные учреждения. Портер также напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ.