"А ви помітили, що десь зникли медведчуківці, які роками розповідають про зовнішнє керування Україною? Чому їх не чути з палкими промовами про наколоті апельсини та пєчєнькі від Нуланд?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Олексій Братущак, інформує UAINFO.org.

"Чому вони не вийшли на великий протест проти спроби масоно-ріптєлоїдів вплинути на жидо-фашистський режим в Україні з метою розпалювання третьої міжгалактичної громадянської війни з нашими братами росіяно-бурятами?

Тут такий привід розгорнути інформаційно-політичну кампанію проти зовнішнього впливу - приїзд держсекретаря США. А медведчуківців не видно. Десь поділися. Поховалися?

Сподіваються мовчки пересидіти десь в норках, щоб раптом не потрапити в поле зору американців? Ну-ну. Славні нащадки своїх "дєдиваєвалі" і "можємпавтаріть"...", - завершує журналіст.