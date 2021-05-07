Фейк про военные биолаборатории США в Украине жил, жив и будет жить, пока это будет нужно Кремлю – блогер

Российская пропаганда в мае решила реанимировать свой самый давний и, пожалуй, самый любимый фейк, который она применяет практически против всех тех стран, правительства которых пытается выйти из зоны влияния Кремля - биолаборатории США. Реанимировать сразу по двум направлениям, хорошо нам знакомому - украинскому и довольно свежему - армянскому.

Как известно, в начале апреля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на официальном уровне озвучил то, что ранее лица его ранга никогда не произносили вслух - у России есть веские основания предполагать, что в находящихся под контролем США биолабораториях у границ России и Китая идет разработка биологического оружия, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, инфорирует UAINFO.org.

Грубо говоря, Николай Патрушев на высшем официальном уровне озвучил конспирологическую теорию, которая была запущена в 1990-х года российской пропагандой для того, чтобы формировать общественное мнение стран бывшего СССР против идей сближения с западными странами, США и НАТО.

И вот, что называется не прошло и полгода, а менее месяца, как в информационном пространстве в очередной раз реанимируют давно уже поизносившийся и не единожды дискредитировавший себя фейк. При этом с очень интересной прелюдией.

Прелюдию этой реанимации обеспечил председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявивший в конце апреля, что происхождение COVID-19 может быть связано с утечкой вируса из одной из биолабораторий США. Володин потребовал, чтобы США в срочном порядке прекратили исследования в своих биолабораториях и, компенсировали потери всем странам, которые пострадали от пандемии.

Сразу после настолько абсурдного заявления в российские СМИ было заброшено два очень схожих нарратива, касающиеся двух стран, Украины и Армении. А именно, о функционировании на территории Армении биологических лабораторий США, с позволения руководства республики и лично Никола Пашиняна, а так же о некоем разгоревшемся в Украине скандале, в связи с обращением Виктора Медведчука к президенту Украины и СБУ по вопросу присутствия в стране военных биолабораторий США.

Что интересно, про скандал, о котором я ни слухом, ни духом, написало некое швейцарское издание, что, безусловно, должно было мнению западного и непредвзятого СМИ сразу же придать вес и безграничное доверие! Вот только если полистать новостную ленту этого ресурса, то почему-то там сплошь и рядом критика западных вакцин от коронавируса, распространение связанных с западными вакцинами фейков, публикации теорий заговоров про "руку Израиля в Европе", расистская "аналитика" про беженцев в ЕС и даже интервью Марии Захаровой российскому Russia Today!

Собственно, создалось такое впечатление, что я попал на стандартную российскую новостную клоаку, вот только со швейцарским IP.

Но вот ведь в чём вся прелесть. Статья "заслуживающего доверия" швейцарского ресурса, о событиях 2020 года, то есть, мягкого говоря, изрядно запоздавшая с контекстом, попадает в украинское медиа пространство, через такие площадки как 112.UA, UBR и прочие ресурсы, хорошо нам знакомые по публикациям сомнительного контента.

Таким образом, мы можем видеть, как Россия последовательно реанимирует старый фейк, придавая ему всё больше значимости и интегрируя в информационное пространство других стран. Одновременная игра против Украины, Грузии, Казахстана, Молдовы и Армении, задействование фактора COVID-19 и охват иноязычных ресурсов, через которые сливаются давно уже протухшие новости.

В своём материале от 9 апреля "Китай и Россия: братья на острие дезинформации и фейков о пандемии коронавируса" я отмечал, что обвинения Николая Патрушева в адрес США и вся последовавшая информационная разыгровка была вызвана тем, что Китаю очень сложно на официальном уровне делать обвинительные заявления в адрес США, особенно сейчас, после смены американского президента и перспективы восстановления отношений между двумя странами. Но и в то же самое время Пекин всячески старается переложить вину за пандемию коронавируса на другую сторону. И Россия в этом вопросе Китаю подсобила, своей выдержанной десятилетиями заботливой культивации конспирологией о биолабораториях.

И как показывает время, масштаб лжи не локализуется, а разрастается, что может говорить о скором выстреле масштабной российской "биолабораторной" ИПСО, направленной против целого ряда стран.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)