Степова: Россияне начали понимать, что несет им их война "за мир"

Война научила меня многому. Первое – читать и слушать врага. Второе – верить врагу, если он обещает тебя убить.

С момента ввода российских войск в Украину я стала постоянным читателем и подписчиком сотни российских сайтов и групп. География изучения соцсетей РФ росла пропорционально с ознакомлением граф "место жительство- место рождения" российских "туристов". По соцсетям и сообщениям из РФ я узнавала в 2014-м когда наш приграничный город будут обстреливать. Ведь все обстрелы велись с территории РФ, города Гуково, Ростовской области. Оттуда шли танки, БТРы, "донские казаки", "ихтамтнеты", "туристы". Глупо было не следить за их передвижением превентивно, когда они еще только начинали движение по РФ и заходили в Ростов. ЮЖВ (южный военный округ) -активное военное направление. Отслеживать ситуацию помогало все: жалобы ростовских фермеров на уничтоженные военными поля с урожаями; аварии на дрогах с участием гражданской и военной техники; изнасилования и другие преступления, совершенные военными возле мест дислокации. А еще радостные крики в соцсетях российских любителей повторить кровопролития: "наши идут на Киев мочить укро-фашистов", пишет Олена Степова, информирует UAINFO.org.

С 2014-го ничего особо не поменялось. Я привычно читаю новости Ростова-на-Дону, чтобы привычно отметить для себя ситуацию на фронте, быть в курсе оперативной военной информации.

Все так же, и все то же: пьяные российские военные попадают под поезда, легковые авто хрустят под траками танков в центре города...

Правда, ростовские соцсети стали несколько жестче реагировать на российские военные поезда.

Раздражение. Недовольство. Злость.

На 7 год войны россияне стали резко реагировать на передвижение российской техники, идущей к границам Украины. Массовая поддержка сменилась легким бризом раздражения. Нет, не к нам, к ним. К вот этому шествия "мира" имени Путина.

Россияне начали понимать, что несет им их война "за мир": нищету, холодную войну, мировую антироссийскую коалицию, отторжение мира, санкции, безработицу, гетто.

Что же, даже, если все россияне скажут "фу, мистер путин" и "нет войне с Украиной", лично мне будет все равно. Индифферентно. Безразлично. Ведь это "фу" и "нет" должны были прозвучать в 2014-м, от критической массы россиян. Но, они тогда были в эйфории "кроши укроп". Сейчас, когда санкции и гетто, импортозамещение и лапти с брюквой в щах,оно, конечно, очень хочется мира.

Вчера ростовчане наблюдали вот такое зрелище в центре Ростова. Южная железная дорога парализована из-за десятков составов с военной техникой, движущейся в Ростов и в сторону ОРДЛО. Сегодня часть этих составов прошли КПП "Красная могила" (город Червонопартизанск, ОРЛО). Зафиксировало ли вход техники ОБСЕ, я не знаю. Местные жители Червонопартизанска-да, видели.

Отвод войск? Выполнение Минских?-нет! А вот эскалация на фронте в ближайшее время будет и сильная. Ведь у "мирной России" на носу 9 мая и победизм, естественно они хотят украсить эти даты нашей кровью.

На фото номера машин закрашены краской. Так было и в 2014-м. Убийцы и маньяки прячут свои опознавательные знаки.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.