На Киевщине подростки угнали грузовик

Подросток катал свою девушку на угнанном грузовике, но сбежал, когда увидел правоохранителей.

В Киевской области полицейские задержали несовершеннолетних, которые угнали грузовик. при этом водитель пытался убежать от них через лесополосу. Об этом сообщают в патрульной полиции Киевской области.

"Около 23.00 инспекторам сообщили о похищении Iveco в пгт Макаров. На территории Бучанского района ввели специальную операцию "Перехват". Около полуночи, на 32 км автодороги Киев - Чоп патрульные заметили авто, которое подпадало под ориентировку", - рассказали в полиции.

Когда водитель заметил полицию, ускорился и пытался сбежать, нарушая правила дорожного движения.

Не доезжая до столицы он остановился, выскочил из транспортного средства и побежал в лесополосу.

В автомобиле осталась 17-летняя пассажирка, которая рассказала, что водитель предложил взять транспортное средство "покататься".

На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологическую службу. Уже около 2.00 предполагаемого 17-летнего похитителя задержали.