Беларусь начала вакцинацию детей от коронавируса

В Беларуси сегодня, 27 декабря, начали вакцинировать детей от коронавируса. Сейчас прививку могут получить дети от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает провластное издание "Белта".

Ребенок может получить прививку не ранее, чем через 6 месяцев после переноса COVID-19, а также при условии отсутствия противопоказаний. Чтобы вакцинировать ребенка, родителям или законным представителем нужно будет подписать согласие на прививку.

Беларусь проводит вакцинацию детей китайским препаратом Vero Cell. Это инактивированная вакцина китайской компании Sinopharm.