Гвардиола не считает Зинченко хорошим защитником

Специалист отметил, что в "Манчестер Сити" в целом не очень хорошие игроки линии обороны.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об индивидуальных качествах своих футболистов.

Специалист отметил, что доминирование его команды на поле определяет владение мячом, и это позволяет команде выступать хорошо.

"Доминирование на поле определяет владение мячом. Если вы посмотрите на наших игроков в отдельности, то у нас не очень хорошие защитники.

Индивидуально Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, даже Жоау Канселу и Александр Зинченко не являются хорошими защитниками.

Но мы владеем мячом, и это единственная причина нашей стабильности. Важно лишь то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что владеешь мячом. Ты мало допускаешь моментов у своих ворот, потому что контролируешь мяч. Без него те же самые игроки будут допускать гораздо больше моментов", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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