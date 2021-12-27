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Гвардиола не считает Зинченко хорошим защитником

  2   0 27.12.2021, 12:32 | Новости, Спорт
Гвардиола не считает Зинченко хорошим защитником

Специалист отметил, что в "Манчестер Сити" в целом не очень хорошие игроки линии обороны.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об индивидуальных качествах своих футболистов.

Специалист отметил, что доминирование его команды на поле определяет владение мячом, и это позволяет команде выступать хорошо.

"Доминирование на поле определяет владение мячом. Если вы посмотрите на наших игроков в отдельности, то у нас не очень хорошие защитники.

Индивидуально Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, даже Жоау Канселу и Александр Зинченко не являются хорошими защитниками.

Но мы владеем мячом, и это единственная причина нашей стабильности. Важно лишь то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что владеешь мячом. Ты мало допускаешь моментов у своих ворот, потому что контролируешь мяч. Без него те же самые игроки будут допускать гораздо больше моментов", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Фото Getty Images

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