Гвардиола: Мы не будем покупать нападающего

Этот сезон команда Пепа Гвардиолы будет доигрывать с одним Габриэлем Жезусом в качестве номинального нападающего.

После того, как команду летом в статусе свободного агента покинул нападающий Серхио Агуэро, "Манчестер Сити" остался с одним номинальным форвардом в лице Габриэля Жезуса, который не вызывает такого восторга у болельщиков "горожан", как аргентинец.

Поэтому неудивительно, что "Сити" летом пытался подписать нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Однако Дэниэл Леви запросил неподъемную сумму за свою главную звезду, а потому Гвардиола вошел в сезон 2021/22 лишь с Жезусом.

Но даже факт наличия всего одного нападающего в команде не заставит "горожан" выходить в январе на трансферный рынок в поисках голеодора, о чем заявил сам Пеп.

"Мы не будем покупать нападающего. Рано или поздно этот клуб должен будет пойти на это. Однажды это должно будет произойти", - цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо у себя в Twitter.

План "Манчестер Сити" заключается не в подписании игрока зимой, а подготовке почвы к переговорам летом. Ранее появилась информация, что "Ман Сити" готов расстаться еще с тремя игроками, помимо Феррана Торреса, чтобы организовать трансфер Эрлинга Холанда.

Фото Sportliga.com