Пытались остановить драку: В Харькове пятеро патрульных попали в больницу

Харьковская полиция сегодня ночью в Журавлевском гидропарке задержала семерых граждан за сопротивление и насилие в отношении полицейских при исполнении служебных обязанностей.

Вызов о потасовке на улице Героев Труда поступил 11 декабря около 22:30, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

"На месте происшествия находилась группа лиц, которые сопротивлялись полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

Пятеро полицейских травмировались, их доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц".

Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, они уведомлены о подозрении в совершении преступления.