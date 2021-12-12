Киммих признался, что собирается вакцинироваться

Игрок жалеет, что не пошел на это раньше.

Немецкий игрок мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих пришел к выводу, что ему все же нужно вакцинироваться от коронавируса. В интервью для ZDF Киммих признался, что сожалеет, что не сделал этого раньше.

"В общем, мне было сложно справиться со своими страхами и опасениями, поэтому я так долго не мог определиться", - сказал 26-летний игрок. В интервью Киммих впервые высказался о своем текущем состоянии здоровья и о своих первоначальных опасениях по поводу вакцинации.

Джошуа Киммих был инфицирован COVID-19 и теперь должен отложить свое возвращение на поле до следующего года - в качестве причины были названы проблемы с легкими после его заболевания. Игрок "Баварии" в последнее время стал предметом множества неоднозначных дискуссий.

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