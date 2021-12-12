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Путин заявил, что Украина не передала России заграничное имущество СССР

  10   0 12.12.2021, 20:33 | Новости, Политика
Путин заявил, что Украина не передала России заграничное имущество СССР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся от СССР. По его словам, РФ оплатила все внешние долги Советского Союза.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне.

"И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза - за все бывшие союзные республики", - заявил он.

Как пояснил Путин, Россия делала это в расчете на то, что республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", - сказал президент РФ.

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