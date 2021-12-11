Во Львовской области мужчина напал с ножом на полицейских

В Червонограде (Львовская область) пьяный мужчина угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой. После чего он напал с ножом на правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"10 декабря около 20:00 поступило сообщение о том, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим", - рассказывают в полиции.

По прибытии на место происшествия правоохранители пытались успокоить мужчину, однако тот не реагировал, оказал сопротивление и напал на полицейских с ножом.

В результате правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК.

По информации полиции, задержанным оказался 35-летний житель Червонограда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. За содеянное задержанному ему грозит до 3 лет лишения свободы.