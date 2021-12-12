Toyota Prius нового поколения появится в декабре 2022 года, сообщает японское издание Best Car. Это будет уже пятое поколения популярного японского гибридного автомобиля.

Вице-президент по продуктам и маркетингу Toyota Europe Андреа Карлуччи утверждает, что Prius будет всегда лидером в сегменте гибридных автомобилей. Этого японский автогигант будет добиваться благодаря передовым технологиям.

По слухам, новый Prius получит модернизированную гибридную силовую установку. То есть это будет силовая установка, какой оснащается Prius четвертого поколения, но ее модернизируют.

Также ходят слухи, что в 2025 году появится Toyota Prius с двигателем внутреннего сгорания, который работает на водороде. Правда, пока не понято, в каких странах можно будет продавать такой автомобиль. В Европе, например, сеть заправок для водородных автомобилей еще очень плохо развита.

Какой дизайн получит новый Prius - еще не известно. Возможно, он будет похож на концепт Ambient RD Prius PHV, который показали в 2020 году на автосалоне в Токио. Это был концепт с футуристическим дизайном. У серийного автомобиля он может быть более привычным.

autonews.ua

