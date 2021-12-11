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Республика Сербская взяла курс на раскол Боснии

  11   0 11.12.2021, 22:04 | Новости, Мир
Республика Сербская взяла курс на раскол Боснии

Депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Депутаты Народной скупщины - парламента Республики Сербской, государственного образования в составе Боснии и Герцеговины, - проголосовали за ряд шагов, направленных на выход из государственных институтов этой балканской страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, 10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Они также проголосовали за декларацию, призывающую к разработке новой конституции Республики Сербской и отмечающей, что "все законы, введенные международным высоким представителем Боснии, являются "неконституционными".

Большинство оппозиционных депутатов покинули зал еще до голосования.

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