В Луганской области произошла драка с участием копов, есть пострадавшая

В городе Северодонецк, что в Луганской области сегодня ночью произошла потасовка между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими. В результате происшествия пострадала женщина.

Как сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook, инцидент произошел вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков.

"Между тремя правоохранителями, которые находились вне службы, и четырьмя местными жителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", - говорится в сообщении.

Через некоторое время одна из участников конфликта, а именно женщина, обратилась в травмпункт городской больницы.

По данному факту правоохранители начали проведение служебной проверки.

Информация о происшествии уже передана в Государственное бюро расследований.