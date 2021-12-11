ОБСЕ обнаружила боевую технику вне мест хранения

Зафиксированные нарушения свидетельствуют о ведении активной боевой подготовке для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

В Луганской и Донецкой областях на неподконтрольных территориях ОБСЕ выявила 235 единиц военной техники, размещенной с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксированы РССЗО БМ-21 Град, САУ 2С1, гаубицы, минометы, противотанковые пушки МТ-12 Рапира, танки Т-64 и Т-72, ​​ЗРК 9К35 Стрела-10.

В Луганске обнаружены четыре БТР двигавшихся в составе колонны.

Сообщается, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о ведении активной боевой подготовке для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

Подчеркивается, что подразделения Объединенных сил ВСУ держат ситуацию под контролем и выполняют свои задачи.