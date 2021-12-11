Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:33

Афганистану выделят $280 миллионов гуманитарной помощи

20:06

В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей

19:34

Ломаченко назвал лучшего боксера легкого веса

19:07

На Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный

18:35

Британия будет призывать страны "Большой семерки" выступить единым фронтом против стран-агрессоров

18:08

Двух россиян не пропустили в Украину для проведения концерта (видео)

17:36

ОБСЕ обнаружила боевую технику вне мест хранения

17:00

В Луганской области произошла драка с участием копов, есть пострадавшая

16:37

Россия провела танковые учения со стрельбами у границ Украины и в Крыму

16:01

Марлос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии

15:38

США выделят 20 млн долларов на усиление границы Украины

15:02

Турция испытывает первый в мире дрон с лазерным оружием

14:30

В Грузии назвали неприемлемым призыв РФ отозвать обещание о вступлении Украины в НАТО

14:03

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

13:31

"Барселона" может разорвать контракты с Умтити и Коутиньо

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

ОБСЕ обнаружила боевую технику вне мест хранения

  21   0 11.12.2021, 17:36 | Новости, Общество
ОБСЕ обнаружила боевую технику вне мест хранения

Зафиксированные нарушения свидетельствуют о ведении активной боевой подготовке для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

В Луганской и Донецкой областях на неподконтрольных территориях ОБСЕ выявила 235 единиц военной техники, размещенной с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксированы РССЗО БМ-21 Град, САУ 2С1, гаубицы, минометы, противотанковые пушки МТ-12 Рапира, танки Т-64 и Т-72, ​​ЗРК 9К35 Стрела-10.

В Луганске обнаружены четыре БТР двигавшихся в составе колонны.

Сообщается, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о ведении активной боевой подготовке для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

Подчеркивается, что подразделения Объединенных сил ВСУ держат ситуацию под контролем и выполняют свои задачи.

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (262)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]