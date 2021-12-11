Россия провела танковые учения со стрельбами у границ Украины и в Крыму

Россия провела танковые военные учения со стрельбами в Южном военном округе, граничащем с восточной границей Украины. Кроме того, они проходили и на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях", - говорится в сообщении.

Известно, что боевые стрельбы выполнялись экипажами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

В Минобороны РФ сообщают, что танкисты "совершенствовали навыки" в поражении мишеней, имитирующих подвижной танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Указано, что танковые экипажи провели учения "в условиях пустынной и горно-лесистой местности полигонов", расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Крыма.

"На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений", - говорится в пресс-службе.

По информации российского Миноборны, "планом" такой боевой подготовки экипажей боевых машин является якобы "изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток".

В ведомстве добавляют, что "боевое слаживание" экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продлится в войсках ЮВО до февраля 2022 года.