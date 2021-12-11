В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей

Пострадали годовалый ребенок, 11-летний подросток и 18-летняя девушка. Все они госпитализированы.
В аннексированном Крыму пьяный мотоциклист сбил троих человек в селе Стальное Джанкойского района, среди которых двое детей. Все они госпитализированы, сообщает так называемая "прокуратура" в субботу, 11 декабря.
"Предварительно установлено, что водитель мотоцикла, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги", - говорится в сообщении.
Пострадали три человека: годовалый ребенок, 11-летний подросток и 18-летняя девушка. Все они госпитализированы.
"Женщина, являющаяся матерью пострадавших, телесных повреждений не получила", - говорится в сообщении.
Начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.