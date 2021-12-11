Афганистану выделят $280 миллионов гуманитарной помощи

Всемирный банк заявил, что страны-доноры одобрили передачу 280 миллионов долларов из замороженного целевого фонда двум гуманитарным агентствам, чтобы помочь Афганистану преодолеть гуманитарный кризис.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что средства будут перечислены до конца года из Трастового фонда восстановления Афганистана (ARTF) в две программы ООН: ЮНИСЕФ и Всемирную продовольственную программу (WFP). В частности, WFP получит 180 миллионов долларов на расширение операций по продовольственной безопасности и питанию, а ЮНИСЕФ - 100 миллионов долларов на предоставление основных медицинских услуг.

«Данное решение является первым шагом к перепрофилированию средств в портфеле ARTF для предоставления гуманитарной помощи народу Афганистана в это критическое время», - говорится в заявлении ВБ.

Как ожидают в учреждении, деньги от ARTF «позволят ЮНИСЕФ обеспечить 12,5 миллиона человек основными и необходимыми медицинскими услугами и вакцинировать 1 миллион человек, тогда как WFP сможет предоставить 2,7 миллиона человек продовольственную помощь и почти 840 тыс. матерей и детей - помощь в питании».

Любой из 31 донора ARTF мог заблокировать перевод средств, подав возражения, но он был одобрен единогласно.

Всемирный банк заявил, что продолжит сотрудничество с донорами ARTF, чтобы получить дополнительные средства для поддержки афганского народа.

Деньги будут использованы для усиления программ продовольственной безопасности и здравоохранения в Афганистане, который сталкивается с серьезным экономическим и гуманитарным кризисом в зимние месяцы.

Организация Объединенных Наций предостерегала, что около 23 миллионов человек - около 55% населения страны - сталкиваются с экстремальным недоеданием.

Соединенные Штаты - крупнейший донор ARTF - 10 декабря также официально оформили регулирование, позволяющее личным денежным переводам поступать в Афганистан. Это обеспечивает защиту отправителей и финансовых учреждений от санкций США. Такой шаг в Вашингтоне объяснили необходимостью разрешения частным лицам поддерживать своих родственников в Афганистане.

Как сообщалось, США и другие доноры прекратили финансовую помощь Афганистану в августе, после того как талибы захватили страну, свергнув поддерживаемое Западом правительство.

После этого США заморозили около 9,5 млрд долларов резервов страны, а Всемирный банк и Международный валютный фонд прекратили доступ Афганистана к финансированию.