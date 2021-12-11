Ломаченко назвал лучшего боксера легкого веса

Украинец выделил достижение Джорджа Камбососа.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о победе Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом.

По словам украинского боксера, австралиец сейчас является лучшим бойцом легкого веса, ведь имеет пояса.

"Перед боем я давал определенные шансы Камбососу, но никогда не думал о нокдауне или нокауте с его стороны. Я оставлял ему шансы, но верил в победу Лопеса".

"Камбосос проделал очень хорошую, очень грамотную работу. Так что теперь он лучший в нашем весе, поскольку у него есть пояса", - сказал Ломаченко в интервью ESPN.

Напомним, что Камбосос победил Теофимо Лопеса раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Отметим, Ломаченко проведет бой против Комми в ночь с 11 на 12 декабря.

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