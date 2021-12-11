В Днепре при пожаре пострадала женщина и сгорели два авто (видео)

Возгорание возникло на территории частного домовладения. Там вспыхнула беседка и два легковых автомобиля.

В ночь на субботу в Днепре на улице Осетинской произошел крупный пожар. Об этом сообщает ГСЧС 11 декабря.

Информация о возгорании была получена в 03:52. По прибытии на место спасатели установили, что возгорание возникло на территории частного домовладения. Там загорелась беседка и два легковых автомобиля.

На пожаре пострадала 35-летняя женщина - она получила ожоги верхних конечностей, но от госпитализации отказалась.

Огонь уничтожил беседку и повредил два легковых автомобиля: Ford Focus и BMW. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Пожар локализовали в 04:29 и ликвидировали в 04:42.

К ликвидации возгорания привлекли девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Причины возгорания устанавливаются.