В НАТО назвали условия для диалога с Россией

НАТО не будет идти на компромиссы с Россией по вопросу права Украины и Грузии в будущем войти в организацию.

В НАТО готовы обсуждать с Российской Федерацией темы, которые вызывают у нее тревогу, однако речь не может идти о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться ли к альянсу. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Так, на вопрос о том, готов ли альянс пойти навстречу России и гарантировать, что Украина не станет членом НАТО, Столтенберг ответил: "Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь".

Он подчеркнул, что отношения НАТО с Украиной будут устанавливать 30 стран, входящих в Альянс, а не кто-то другой. Столтенберг акцентировал, что Россия никак не может повлиять на этот процесс или проконтролировать его.

Он также отметил, что на сегодняшний день НАТО сталкивается со многими вызовами, в том числе сосредоточением российских войск вокруг Украины. По его словам, "в случае российской агрессии против Украины, страна столкнется с серьезным ответом и серьезными политическими и экономическими последствиями".

При этом Столтенберг добавил, что НАТО собирается продолжать диалог с Россией.