У Києві горів ринок: вогонь знищив 8 торговельних павільйонів (фото)

У столиці горів ринок "Оболонь" / фото ДСНС
У Києві сталася пожежа на території ринку "Оболонь". Вогонь знищив 8 торговельних павільйонів.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Києві, інформує UAINFO.org.
О 22:43 рятувальникам повідомили про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41. На місце події направили пожежників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння виникло в декількох кіосках. Вогонь розповсюдився на поруч розташовану 2-поверхову будівлю.
О 23:38 пожежу на площі 200 кв. локалізували, а о 00:03 - ліквідували.
Внаслідок пожежі вогонь знищив 8 торговельних павільйонів.
Вогнеборцям вдалося врятувати 22 споруди.
Відзначається, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини займання тепер встановлюватимуть правоохоронні органи.