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Бояться вакцин з РФ та помирають вдома: що відомо про ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі

  4   0 06.12.2021, 10:07 | Новости, Общество
Бояться вакцин з РФ та помирають вдома: що відомо про ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі

На тлі тотальної нестачі медиків у коронавірусних лікарнях доводиться працювати студентам / REUTERS

Ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі нині виглядає дуже важкою. Люди бояться вакцин, які завозять з РФ, хворим на коронавірус не вистачає місць у лікарнях, тому вони помирають вдома.

Про це повідомляє "Обозреватель".

У так званих "ЛДНР" не вистачає лікарів. Поліклініки "потопають" у величезних чергах - люди годинами чекають на прийом у медиків та з самого ранку збираються під кабінетами, де роблять тести на коронавірус. 

На території окупованого Донбасу залишилося мало медиків, більшість лікарів виїхала. У деяких населених пунктах взагалі немає медиків, людям доводиться їхати до інших міст у пошуках медичної допомоги. 

На тлі тотальної нестачі медиків у коронавірусних лікарнях доводиться працювати студентам, які навчаються на лікарів. Молодь вимушена ризикувати життям за мізерні зарплати, окрім цього вони за свої кошти купляють захисні костюми. Студенти працюють майже цілодобово та без вихідних. Умови для роботи жахливі - пацієнтам не вистачає місця, кисню та ліків.

"Студентам доводиться і лікувати, і крапельниці ставити, і трупи виносити, бо більше нема кому. Це пекло, а не робота", - передає видання слова мешканця окупованого Донбасу.

Багатьом хворим на коронавірус не вистачає місця у лікарнях. Вони помирають вдома, без допомоги та ліків. Бойовики так званої "ДНР", які захопили владу, приховують реальні показники захворюваності та смертності людей від коронавірусу. Люди не вірять інформації, адже своїми очима бачать ситуацію. 

"Нас тут як у концтаборі тримають. Ні виїхати, ні в'їхати, ні ліки передати, ні гроші, нічого не можна. А лікарень у Донецьку не вистачає. Он, бачили, як тіла померлих людей у лікарні №3 складали на підлозі. У моргах уже черги", - розповіла мешканка окупованого Донецьку.

Навіть діти починають масово хворіти на коронавірус. Проте самопроголошена влада відмовляється переводити школярів на дистанційне навчання. Мало того, батьків дітей, які захворіли на коронавірус, просять не брати довідки у лікарнях аби школи не відправляли на карантин.

Люди бояться російської вакцини. Мешканці окупованих територій Донбасу не довіряють "Супутнику", який розробили у РФ. Цю вакцину не визнають майже у всьому світі, проте Росія й далі нав'язує препарат людям. 

Для окупованого Донбасу РФ завозить сумнівний "Sputnik Lite". Мешканці ОРДЛО не хочуть ризикувати та усіма силами намагаються не робити собі таке щеплення. 

"Росіяни теж не хочуть його використовувати. А вже лайт точно ніхто не хоче, що це за вакцина - незрозуміло. Хто може виїжджає на підконтрольну територію і там вакцинується. Хтось навіть до Європи їде. Але є такі, хто в РФ щеплюється Sputnik V", - розповів "Обозревателю" студент з ОРДЛО.

На тлі жахливої ситуації з коронавірусом, у так званій "ДНР" суттєво піднялися ціни на поховання. Аби працівники кладовища викопали яму, родичам померлої людини потрібно платити від 5 тисяч гривень. Поховання обходиться мешканцям окупованого Донбасу від 14 до майже 36 тисяч гривень. 

"Обозреватель"

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