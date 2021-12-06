Сьогодні – День Збройних сил України

Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України.

Про це повідомляє Укрінформ.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня - Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. Але за понад 20 років незалежності українська армія була майже знищена. Впродовж десятиліть відбувалися масові скорочення кадрових військовослужбовців, дехто з військових сам у відчаї кидав службу, не бачачи в армії жодної перспективи. Крім внутрішніх чинників додалися й зовнішні: увесь цей час Україні доводилося долати шалений тиск Москви, яка всіляко противилися створенню в нашій країні дієздатних Збройних сил.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.

Зараз наша армія відновлює свою боєздатність, а Україна оголосила про свої наміри вступити в НАТО. На сьогодні, відповідно рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили України за своєю боєздатністю займають 25-те місце серед 140 країн світу.

У Києві, Харкові, Львові, Одесі, Краматорську відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних сил України.

"6 грудня о 18:00 одночасно у містах Київ (Михайлівська площа), Харків (площа Свободи), Львів (площа перед пам'ятником Тарасу Шевченку), Краматорськ (площа Миру) та Одеса (Морський вокзал) відбудуться основні урочистості з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних сил України за участю глави держави, керівництва Міністерства оборони та Збройних сил", - ідеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст.

У кожному з них відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів, частування всіх охочих кашею та чаєм.

Окрім того, в Одесі пройде церемонія включення до складу Військово-морських сил ЗСУ 2 патрульних катерів типу "Айленд", у Харкові військовим частинам вручать 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1", 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим у Краматорську.

Також у Львові, Києві й Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV відповідно.

На Житомирщині Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і Ан-26.

Укрінформ