Клопп назвал игрока, чей трансфер в "Ливерпуль" он считает "идеальным"

Немецкий специалист в восторге от португальского форварда.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре нападающего Диогу Жоты, который оформил дубль в матче 13-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (4:0).

"Диогу - выдающийся игрок и прекрасный парень. Он перешел к нам полтора года назад, и это идеальный трансфер. У него есть все, что нужно игроку "Ливерпуля": и техника, и физика. А еще он очень умен, поэтому быстро изучает тактический материал.

Жота может играть и в схеме с тремя форвардами, и на позиции десятки. У него есть скорость и желание забивать. Его статистика хороша.

К сожалению, в прошлом году он получил серьезную травму, а это никогда не помогает. Но сейчас он вернулся и прекрасно встроился в команду. Очень рад за него.

В матче с "Саутгемптоном" он мог принять более качественные решения, чтобы больше забить. Но он сыграл достаточно умно и забил второй гол", - сказал Клопп в интервью The Guardian.

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