Под Полтавой подросток упал в шахту лифта

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы.
В селе Россошенцы Полтавского района 15-летний подросток травмировался на территории недостроя. Об этом сообщает местная полиция в воскресенье, 28 ноября.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Параджанова. Информация поступила от диспетчера скорой помощи.
На месте происшествия правоохранители установили, что 15-летний парень упал в шахту лифта недостроенной многоэтажки, заполненную грунтом. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы, - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские изучают детали происшествия.