Под Полтавой подросток упал в шахту лифта

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы.

В селе Россошенцы Полтавского района 15-летний подросток травмировался на территории недостроя. Об этом сообщает местная полиция в воскресенье, 28 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Параджанова. Информация поступила от диспетчера скорой помощи.

На месте происшествия правоохранители установили, что 15-летний парень упал в шахту лифта недостроенной многоэтажки, заполненную грунтом. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы, - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские изучают детали происшествия.