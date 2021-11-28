Беларусь заявила о погибшем на границе с Литвой мигранте

Белорусские пограничники заявили о погибшем на границе с Литвой мигранте. Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пограничников.

Тело мигранта найдено на границе с Литвой.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении.

Как добавили в комитете, "выброшенное якобы литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе".