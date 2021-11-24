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У Києві знайшли мертвим колишнього суддю, якого підозрювали в хабарництві

  57   0 24.11.2021, 10:01 | Новости, Происшествия
У Києві знайшли мертвим колишнього суддю, якого підозрювали в хабарництві

У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченко, якого підозрювали в хабарництві.

Про це повідомила його адвокатка Лариса Криворучко, інформує LB,ua.

"Трагічна новина. Застрелили клієнта, екссуддю Солом'янського районного суду Києва Зінченка Сергія", - написала вона в фейсбуці.

Агентство "Українські новини" з посиланням на поліцію Києва повідомило, що "це сталося у четвер, 18 листопада" на Лук'янівській вулиці. За попередньою інформацією, це було самогубство.

Нагадаємо, що 26 січня 2017 року детективи НАБУ затримали суддю Зінченка "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 22 тисячі доларів за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі.

Наступного дня Зінченку повідомили про підозру за ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 27 ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману; закінчений замах до підбурювання на пропозицію і надання хабаря).

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя вирішила не вносити подання президентові про перепризначення Зінченка на посаду судді Солом'янського районного суду Києва.

"Вечірні Вісті"

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