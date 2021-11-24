В Україні за добу від коронавірусу одужали майже 30 тисяч осіб, померли 595 пацієнтів, – МОЗ

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 14 325 людей. Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ, інформує UAINFO.org.
За добу госпіталізували 4077 осіб, летальних випадків - 595; одужали - 29 044 особи. Протестували методом ПЛР - 52 719 осіб, методом ІФА - 11 343, експрес-тестами - 44 765.
За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 367 461 особа; одужала - 2 825 641 особа; летальних випадків - 82 913.
Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1743 випадки;
Вінницька область - 659 випадків;
Волинська область - 581 випадок;
Дніпропетровська область - 674 випадки;
Донецька область - 948 випадків;
Житомирська область - 341 випадок;
Закарпатська область - 403 випадки;
Запорізька область - 906 випадків;
Івано-Франківська область - 525 випадків;
Київська область - 795 випадків;
Кіровоградська область - 162 випадки;
Луганська область - 336 випадків;
Львівська область - 511 випадків;
Миколаївська область - 556 випадків;
Одеська область - 491 випадок;
Полтавська область - 1060 випадків;
Рівненська область - 619 випадків;
Сумська область - 324 випадки;
Тернопільська область - 275 випадків;
Харківська область - 562 випадки;
Херсонська область - 223 випадки;
Хмельницька область - 808 випадків;
Черкаська область - 518 випадків;
Чернівецька область - 173 випадки;
Чернігівська область - 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.