В Україні за добу від коронавірусу одужали майже 30 тисяч осіб, померли 595 пацієнтів, – МОЗ

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 14 325 людей. Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, інформує UAINFO.org.

За добу госпіталізували 4077 осіб, летальних випадків - 595; одужали - 29 044 особи. Протестували методом ПЛР - 52 719 осіб, методом ІФА - 11 343, експрес-тестами - 44 765.

За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 367 461 особа; одужала - 2 825 641 особа; летальних випадків - 82 913.

Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1743 випадки;

Вінницька область - 659 випадків;

Волинська область - 581 випадок;

Дніпропетровська область - 674 випадки;

Донецька область - 948 випадків;

Житомирська область - 341 випадок;

Закарпатська область - 403 випадки;

Запорізька область - 906 випадків;

Івано-Франківська область - 525 випадків;

Київська область - 795 випадків;

Кіровоградська область - 162 випадки;

Луганська область - 336 випадків;

Львівська область - 511 випадків;

Миколаївська область - 556 випадків;

Одеська область - 491 випадок;

Полтавська область - 1060 випадків;

Рівненська область - 619 випадків;

Сумська область - 324 випадки;

Тернопільська область - 275 випадків;

Харківська область - 562 випадки;

Херсонська область - 223 випадки;

Хмельницька область - 808 випадків;

Черкаська область - 518 випадків;

Чернівецька область - 173 випадки;

Чернігівська область - 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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