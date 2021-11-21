В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID: статистика Минздрава

В Украине за минувшие сутки, 21 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.

Об этом сообщают данные Минздрава.

Статистика за сутки

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано - 4 048 человек; летальных исходов - 377; выздоровевших - 14 450.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Тестирование

За вчера было осуществлено тестирований:

- ПЦР - 30 741;

- методом ИФА - 5 873;

- экспресс-тестами - 29 658.

Общая статистика

Всего в Украине коронавирусом заболело 3 332 943 человек, выздоровели - 2 762 950, а умерли от болезни - 81 272, проведено ПЦР-тестов - 15 542 112.

Третий день подряд больше выздоровевших

- 19 ноября зафиксировано 20 050 новых COVID-случаев, а выздоровлений - 22 304;

- 20 ноября зафиксировали 18 250 новых заражений по сравнению с 21 979 выздоровлениями;

- 21 ноября (сегодня) зафиксировано 10 635 COVID новых случаев, при этом 14 450 - выздоровели.