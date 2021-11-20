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Китай оштрафовал технологических гигантов за нарушение антимонопольных законов

  3   0 20.11.2021, 22:04 | Новости, Мир
Китай оштрафовал технологических гигантов за нарушение антимонопольных законов

Регулятор рынка Китая заявил, что налагает штрафы на крупные компании, включая Alibaba, Baidu и JD.com. Технологические гиганты оштрафованы за то, что они не заявили властям о 43 сделках, заключенных еще с 2012 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Участвовавшие в этих делах компании, будут оштрафованы на 500 тысяч юаней (78 тысяч долларов), что является максимальной величиной в соответствии с китайским антимонопольным законом 2008 года.

Как отмечается в публикации, Китай ужесточает контроль над интернет-платформами, изменяя действовавший принцип невмешательства и ссылаясь на риск злоупотребления рыночной властью для подавления конкуренции, неправомерного использования данных потребителей и нарушения прав потребителей.

Самой ранней из перечисленных сделок было соглашение 2012 года с участием Baidu, а самой последней - соглашение 2021 года между Baidu и китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о создании компании по производству автомобилей на новой энергии.

Другие сделки, упомянутые Государственной администрацией по надзору за рынком, включают приобретение Alibaba в 2014 году китайской компании AutoNavi, занимающейся цифровой картографией и навигацией, и приобретение в 2018 году 44% акций Ele.me с целью стать крупнейшим акционером службы доставки еды.

В декабре прошлого года китайский регулятор оштрафовал Alibaba, China Literature, поддерживаемую Tencent, и Shenzhen Hive Box на 500 тыс. юаней за то, что они не сообщили должным образом о сделках для антимонопольных проверок, и это было впервые.

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