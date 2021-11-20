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Полиция предотвратила заказное убийство бизнесмена в Одессе (видео)

  10   0 20.11.2021, 17:00 | Новости, Видео, Происшествия
Полиция предотвратила заказное убийство бизнесмена в Одессе (видео)

Спецоперация прошла в рыбных рядах рынка Привоз, где предполагаемый заказчик занимается торговлей раками, сообщают СМИ.

Правоохранители в Одессе предотвратили заказное убийство бизнесмена, деятельность которого связана с торговлей водными биоресурсами. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 20 ноября.

Указано, что бизнесмена за 100 тысяч гривен пытался "убрать" конкурент. Он обратился к так называемому криминальному "авторитету", который отбывает срок в колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления.

Реализации плана помешали работники управления миграционной полиции Одесской области. Они установили, где, когда и каким образом злоумышленники планировали убийство бизнесмена, и предупредили его.

Как только исполнитель приехал к потерпевшему на рынок, где тот работал, его задержали. В ходе спецоперации одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению.

В домах, тюремной камере и транспортных средствах прошли обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежду и другие вещественные доказательства, а также оружие, гранату и наркотики.

Действие злоумышленников квалифицировали как покушение на убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.15, п.п.11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины).

По данным местного издания Думская, спецоперация прошла в рыбных рядах рынка Привоз, где предполагаемый заказчик занимается торговлей раками. Его задержали вместе с киллером.

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