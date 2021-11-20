Тренер "Вердера" подал в отставку из-за поддельного сертификата о вакцинации

Власти расследуют ситуацию со специалистом.

Главный тренер бременского "Вердера Маркус" Анфанг подал в отставку со своей должности, при этом причина максимально не тривиальная.

Дело в том, что специалист, а также его помощник Флориан Юнг, находятся под следствием немецких властей по обвинению в использовании поддельных сертификатов о вакцинации против Covid-19.

"Ситуации очень неприятная и напряженная. Для клуба, команды, моей семьи и меня самого, а потому я решил немедленно завершить свою работу здесь. Я попросил расторгнуть мой контракт", - гласит заявление Анфанга на официальном сайте "Вердера".

isport.ua

Фото Football.ua