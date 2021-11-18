У метро Харкова через маски стався конфлікт зі стріляниною

У метро Харкова між колишнім співробітником податкової поліції і групою студентів стався конфлікт зі стріляниною з приводу носіння масок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Харківська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього співробітника податкової поліції Головного управління Державної податкової служби в Харківській області за фактом хуліганства, згідно з ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від одної тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада близько 23-ї години у вагоні поїзда метро між колишнім співробітником податкової поліції та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок», - ідеться у повідомленні.

Чоловік зробив студентам зауваження щодо неправильного носіння масок. У відповідь студенти почали нецензурно лаятись на адресу чоловіка.

«Після виходу з вагона на платформі станції метро «Держпром» конфлікт загострився, студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною», - зазначили у прокуратурі.

Укрінформ