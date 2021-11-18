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Маск анонсував десяток запусків корабля Starship у 2022 році

  8   0 18.11.2021, 20:00 | Новости, Мир
Маск анонсував десяток запусків корабля Starship у 2022 році

Перший орбітальний політ прототипу космічного корабля Starship для місій на Марс може відбутися у січні або лютому 2022 року.

Про це заявив засновник компанії SpaceX Ілон Маск, передає Укрінформ із посиланням на Space.com.

«Ми маємо намір здійснити, сподіваюся, десяток запусків (Starship) у наступному році... Може й більше», - сказав Маск під час свого онлайн-виступу на заході, організованому Національними академіями наук інженерії та медицини (NASEM).

Передбачається, що SpaceX використовуватиме ракети Starship для пілотованих місій на Місяць та Марс.

Як повідомлялося, компанія кілька разів вже здійснювала тестові польоти з поверненням на Землю прототипів корабля. Однак поки що вони проходили у межах земної атмосфери. З усіх льотних випробувань Starship лише останнє, що відбулося у травні, пройшло без руйнування апарату з тих чи інших причин.

У серпні SpaceX встановила 29 двигунів на ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.

У жовтні компанія в рамках підготовки до виведення на орбіту космічного корабля Starship провела перевірку його двигунів.

Компанія має намір запустити Starship із Super Heavy в Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці.

Starship згодом має замінити ракети Falcon, які компанія Маска наразі застосовує для запуску космічних кораблів та супутників.

Укрінформ

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