Вперше в історії українська каратистка пробилася до фіналу чемпіонату світу

Аніта Серьогіна / фото НОК України

Найтитулованіша каратистка України Аніта Серьогіна вийшла до фіналу чемпіонату світу у ваговій категорії до 61 кг.

На шляху до фіналу Аніта виграла у Лінн Шенн (Нідерланди) - 1:0, Анте Стіляну (Кіпр) - 1:0, Індіру Зунігу (Іспанія) - 1:1, Анну-Йоханну Нільссон (Швеція) - 2:0 та Хаю Джумаа (Канада) - 0:0 (по хантею), інформує УНІАН.

Вперше в історії українська каратистка змогла пробитися у фінал чемпіонату світу. Зауважимо, що найвищим досягненням України серед жінок була бронза ЧС 2016 року - її здобула знову ж таки Серьогіна.

31-річна Аніта 20 листопада у вирішальному поєдинку за золоту нагороду поміряється силами з представницею Сербії Йованою Прекович, котра є чинною олімпійською чемпіонкою, а також чинною чемпіонкою світу та Європи.

Ще одна каратистка від України Анжеліка Терлюга не подолала третє коло змагань.

УНІАН