В сауне отеля Николаева зарезали отдыхающего

Злоумышленник пытался сбежать, но сделать это ему помешали присутствующие в сауне товарищи.

В ночь на воскресенье в сауне гостиницы в Николаеве произошел конфликт, входе которого был убит один из отдыхающих. Об этом 14 ноября сообщает Нацполиция.

На месте происшествия копы установили, что компания молодых людей из четырех человек там отдыхала и употребляла алкоголь. В какой-то момент двое из них начали ссориться, потом возникла потасовка, во время которой один другого ударил ножом в шею и спину.

От полученных ранений 23-летний парень скончался на месте, а злоумышленник, поняв, что натворил, пытался сбежать, но сделать это ему помешали присутствующие товарищи. Полицейские доставили злоумышленника в участок.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.